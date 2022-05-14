Россия направит узкопрофильных врачей в Херсон

Жители Херсона нуждаются в помощи узкопрофильных специалистов, которых не осталось в городе. О необходимости отправки российских медиков заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Мы сейчас решаем вопрос по выезду докторов. Я несколько часов назад была в детском доме-интернате Херсона. Нужно, чтобы мы вместе с докторами приехали туда, учитывая, что на территориях не осталось узких специалистов, где-то нет даже педиатров», — сказала Кузнецова. Цитату привел ТАСС.

При этом вице-спикер добавила, что украинских детей с хроническими заболеваниями направили в Крым. Юным пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь в полной объеме. По словам Кузнецовой, она пообщалась с детьми, которые были веселыми и оптимистичными.

«Поговорив с врачами, определили четкий, понятный маршрут лечения по каждому заболеванию», — уточнила она.

Детей доставили на лечение в Крым с освобожденных территорий Украины. Их привезли на полуостров 11 мая. Всего границу пересекли четверо детей с родителями, которые приехали из Мелитополя.