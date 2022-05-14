Кузнецова обсудила с властями Херсона важность бесперебойных поставок продуктов

Вице-спикер Государственной думы России Анна Кузнецова посетила Херсон. Она обсудила ряд экстренных гуманитарных вопросов с главой военно-гражданской администрации Херсонской области Владимиром Сальдо, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Также Кузнецова посетила областную детскую больницу и областной дом малютки. В эти учреждения со всей России была передана гуманитарная помощь для детей.

В рамках визита Кузнецова возложила цветы к Вечному огню на Аллее славы, а также к памятнику Григорию Потемкину-Таврическому.

Кузнецова заявила о необходимости налаживания бесперебойных поставок в Херсонскую область продуктов питания и других предметов первой необходимости без дополнительных согласований.

«Здесь нужны ответственные люди, которые позволят наладить бесперебойные, постоянные поставки. Без дополнительных заявок и траты времени на аналитику необходимого объема. Способные наладить в постоянном режиме поставки, связанные с медицинскими запросами и связанные с воспитанием детей», — отметила вице-спикер Госдумы РФ.

Кроме того, Кузнецова призвала администрацию области сконцентрироваться на социальных вопросах, в первую очередь которые касаются семей с детьми и пожилых людей.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ заявила о необходимости отправки российских медиков в Херсон, поскольку местные жители нуждаются в помощи узкопрофильных специалистов, которых не осталось в городе. Она добавила, что украинских детей с хроническими заболеваниями направили в Крым. Юным пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.