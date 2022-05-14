Украинские националисты обстреляли Ясиноватую из «Града»

В ночь на 14 мая украинские военные обстреляли населенный пункт Ясноватая в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Всего нацисты выпустили три снаряда со стороны населенного пункта Авдеевка.

Накануне националисты усилили обстрел Донецка. Со стороны населенного пункта Новомихайловка они запустили семь снарядов калибром 122 миллиметров, а со стороны села Красногоровка пять снарядов.

Штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что мирный житель стал жертвой при обстрелах нацистов в Верхнеторецком. Власти призвали людей не покидать свои жилища во время атак украинской армии.