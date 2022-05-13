Один человек погиб в Верхнеторецком из-за обстрелов ВФУ

Мужчина стал жертвой обстрелов ВФУ в Верхнеторецком. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

«В результате обстрела ВФУ в Верхнеторецком погиб мужчина. Подробности уточняются», — сказано в сообщении.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram подтвердило гибель одного человек и сообщило о пяти раненых.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного мирного жителя — мужчины 1952 года рождения. Ранения получили пятеро мирных жителей в Горловке, Ясиноватой, Верхнеторецком», — сказано в сообщении.

В штабе призвали местных жителей не выходить из дома без особой надобности. Там напомнили, что во время обстрела не стоит покидать убежище.

Представители республики в СЦКК уточнили, что за сутки украинские военные 37 раз обстреляли территорию ДНР. Они выпустили 285 единиц различных боеприпасов.