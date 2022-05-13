Украинские войска усилили обстрел Донецка и Ясиноватой

На протяжении утра 13 мая украинские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Под огнем оказались Ясиноватая, Старомихайловка, Донецк и другие, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрелы начались в 06:30 с первой атаки по Ясиноватой. По данным на 09:44, ее обстреливали шесть раз, выпустив в общей сложности 40 ракет из БМ-21 «Град» и четыре снаряда калибром 122 миллиметра. Огонь велся со стороны Авдеевки. Пантелеймоновку атаковали в 07:00. Со стороны населенного пункта Новогородское было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Атаки по Донецку начались в 08:00. Со стороны Новомихайловки в Петровский район прилетело восемь снарядов калибром 122 миллиметра, затем еще пять — со стороны Красногоровки. В 09:00 обстрелы возобновились, было выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра в том же направлении.

Верхнеторецкое атаковали в 08:10 из Каменки восемью снарядами калибром 122 миллиметра. Спустя 40 минут в Старомихайловку из Красногоровки было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. Населенный пункт Лозовской обстреляли из Водяного шестью снарядами калибром 122 миллиметра.