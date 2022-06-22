Более 10 судов не могут выйти из порта Херсона из-за того, что он блокирован украинскими минами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на власти.

Речь идет о 12 судах, большинство из них — турецкие.

Порт Херсона возобновил работу в середине июня. Его новым руководителем стал Андрей Харитонов, который имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере речного и морского транспорта.

Инфраструктуру порта восстанавливают. Сейчас для начала полноценной работы там проводят ремонт. Речное судоходство — одно из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонской области, добавили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

Сейчас регион находится под контролем России. Там назначили военно-гражданскую администрацию. Кроме того, в области начали вещание российские радиостанции и каналы, а жители региона уже начали получать российские паспорта.