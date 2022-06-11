Глава Херсонской области стал россиянином

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо получил российский паспорт. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это самый главный документ в жизни человека. Эпохальное и историческое событие для всех нас», — рассказал Сальдо.

По его словам, 11 июня российские паспорта получили 23 жителя Херсонской области. Он подчеркнул, что всегда думал, что «мы — один народ».

Сальдо выразил уверенность, что происходящие на Украине события раздуты искусственно, главная цель их — поссорить между собой два братских народа.

«Не сделать это до конца было угодно судьбе. У нас теперь новая жизнь и новая история», — заключил глава военно-гражданской администрации.

Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что первые российские паспорта также получили жители Запорожской области.