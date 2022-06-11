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    11 июня 2022, 15:46

    Глава Херсонской области стал россиянином

    Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо получил российский паспорт

    Максим Зинкин

    Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо получил российский паспорт. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Глава Херсонской области стал россиянином

    «Это самый главный документ в жизни человека. Эпохальное и историческое событие для всех нас», — рассказал Сальдо.

    По его словам, 11 июня российские паспорта получили 23 жителя Херсонской области. Он подчеркнул, что всегда думал, что «мы — один народ».

    Сальдо выразил уверенность, что происходящие на Украине события раздуты искусственно, главная цель их — поссорить между собой два братских народа.

    «Не сделать это до конца было угодно судьбе. У нас теперь новая жизнь и новая история», — заключил глава военно-гражданской администрации.

    Ранее член совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что первые российские паспорта также получили жители Запорожской области.