15 июня 2022, 16:07
Порт Херсона возобновил работу
ВГА Херсонской области сообщила о возобновлении работы морского торгового порта
Морской порт Херсона возобновил работу. Об этом сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области, передало РИА «Новости».
«Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов», — сказано в заявлении ВГА.
Новым руководителем порта Херсона назначили Андрея Харитонова. В ВГА отметили, что Харитонов имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере речного и морского транспорта.
Сейчас восстанавливается инфраструктура порта, проводится ремонт, в скором времени он возобновит полноценную работу. Речное судоходство является одним из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонской области, отметили в военно-гражданской администрации.