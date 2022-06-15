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    15 июня 2022, 16:07

    Порт Херсона возобновил работу

    ВГА Херсонской области сообщила о возобновлении работы морского торгового порта

    Александр Блинов

    Морской порт Херсона возобновил работу. Об этом сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области, передало РИА «Новости».

    Порт Херсона возобновил работу

    «Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов», — сказано в заявлении ВГА.

    Новым руководителем порта Херсона назначили Андрея Харитонова. В ВГА отметили, что Харитонов имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере речного и морского транспорта.

    Сейчас восстанавливается инфраструктура порта, проводится ремонт, в скором времени он возобновит полноценную работу. Речное судоходство является одним из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонской области, отметили в военно-гражданской администрации.