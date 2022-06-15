Морской порт Херсона возобновил работу. Об этом сообщила военно-гражданская администрация Херсонской области, передало РИА «Новости».

«Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов», — сказано в заявлении ВГА.

Новым руководителем порта Херсона назначили Андрея Харитонова. В ВГА отметили, что Харитонов имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере речного и морского транспорта.

Сейчас восстанавливается инфраструктура порта, проводится ремонт, в скором времени он возобновит полноценную работу. Речное судоходство является одним из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития Херсонской области, отметили в военно-гражданской администрации.