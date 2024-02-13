Спецоперация 13 февраля 2024, 17:15 Снарядный голод сказался на активности ВСУ на Херсонском направлении Сальдо: снарядный голод вынудил ВСУ чаще бить БПЛА на Херсонском направлении РИА «Новости»

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На Херсонском направлении в зоне проведения спецоперации снарядный голод ВСУ стал очевидным. Глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале отметил, что украинские военные предпочли артиллерии использование беспилотников.

«Украинские вооруженные формирования явно испытывают снарядный голод, применяют артиллерию только в критических для них случаях. Недостаток снарядов пытаются компенсировать дронами», — подчеркнул он.

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Сальдо уточнил, что на Херсонском направлении 12 февраля работала штурмовая и армейская авиация, артиллерия, операторы дронов. ВС России наносили удары по противнику от Очакова до Днепровского водохранилища.

Активные боевые действия, по его словам, шли в селе Крынки на левом берегу Днепра. ВСУ попытались провести ротацию личного состава.

«Однако, поскольку все маршруты пристреляны российским военными, их результат для противника незначительный», — указал Сальдо.

ВСУ в зоне ответственности группировки, по его данным, за сутки потеряли до 90 бойцов, танк, 11 орудий и минометов, две зенитные артиллерийские установки, три лодки и девять машин. Российским военным удалось сбить и подавить 28 беспилотников и нанести удары по 10 пунктам временной дислокации личного состава.