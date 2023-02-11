Спецоперация 11 февраля 2023, 01:25 Стала известна личность боевика ВСУ, расстрелявшего российского военнопленного RT: российских военнопленных расстрелял 26-летний житель Житомирской области РИА «Новости»

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Установлена личность украинского боевика, расстрелявшего безоружного российского военнопленного и выложившего ролик с расправой в Сеть. Им оказался 26-летний житель Житомирской области Сергей М., об этом сообщил телеканал RT.

«Установлена личность боевика ВСУ, который участвовал в расстреле безоружных российских военнопленных. Это 26-летний уроженец Житомирской области Сергей М.», — говорится в материале.

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После разоблачения украинский националист выложил в Сеть видеообращение, в котором признался в содеянном и заявил, что российские военные якобы не были пленными.

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«Говорят, что пленных расстреляли… Во-первых, это были вагнеровцы, во-вторых, они нас штурмовали. В-третьих, как это пленных? Пленные — это когда они сами пришли к нам, сложили оружие. Такого не было», — приводит слова украинского боевика телеканал.

Сергей М. является кадровым военнослужащим ВСУ. По данным СМИ, ролик с расправой над российскими солдатами был снят под Артемовском. В видеообращении боевик ВСУ заявил, что гордится тем днем.

Ролик с расстрелом попал в Сеть 8 февраля. На нем украинский военный спрашивает лежащего на земле военнопленного, откуда тот. Не получив ответа, расстреливает из автомата почти в упор. ООН признала подлинной видеозапись и выразила украинскому министру обороны Алексею Резникову свою «обеспокоенность» обращением ВСУ с российскими пленными.