Происшествия 11 февраля 2023, 02:09 ВСУ обстреляли пригород Энергодара Член ВГА Рогов: ЗАЭС не пострадал при обстреле ВСУ пригорода Энергодара РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли пригород Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Сегодня вечером боевики ВСУ наносят удары из тяжелой артиллерии и РСЗО <…> по пригороду Энергодара. Работает ПВО Вооруженных сил России», — написал он.

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При этом Запорожская АЭС и близкие к ней земли в зону обстрела не попали, прокомментировал ситуацию Рогов РИА «Новости».

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Информация о возможных повреждениях инфраструктуры пока не поступала.

Рогов добавил, что помимо Энергодара, прилеты были по Токмаку и в Пологовскому району, Мелитополю и его пригороду, а также по поселку Веселому.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку. За 10 минут они выпустили по городам 16 снарядов калибром 155 миллиметров.