Спецоперация 27 декабря 2023, 10:04 Украинские ДРГ активизировались на Краснолиманском направлении Марочко: ВСУ активизировали работу ДРГ на Каснолиманском направлении Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Читать 360tv в

ВСУ вернулись к тактике мелких диверсионных групп на Краснолиманском направлении. Об этом в Telegram-канале рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на собственные источники.

По его данным, украинские ДРГ активизировались в районах Червоной Дибровы, Торского, Белогоровки и Серебрянского лесничества. Это зафиксировали средства разведки. В составе диверсантов есть снайперы и расчеты противотанковых управляемых ракет.

«Группы <…> пытаются максимально приблизиться к нашим позициям, ведут беспокоящий огонь с целью выявления наших огневых точек, корректируют свою артиллерию», — отметил Марочко.

Ранее офицер сообщал, что ВСУ стали чаще использовать на линии боевого соприкосновения «морально устаревшее» советское оружие.

Накануне Минобороны России доложило о том, что военнослужащие российской группировки войск «Центр» успешно отразили атаку штурмовой группы ВСУ возле Червоной Дибровы. Украинская армия лишилась почти 200 боевиков.