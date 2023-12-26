Спецоперация 26 декабря 2023, 16:13 Военные отразили штурмовую атаку ВСУ около Червоной Дибровы в ЛНР ВСУ потеряли за сутки около 195 боевиков на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военнослужащие группировки войск «Центр» успешно отбили атаку украинской штурмовой группы около населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР. ВСУ лишились порядка 195 боевиков, сообщила пресс-служба Минобороны.

ВС России за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении танк, три пикапа, американскую артиллерийскую систему М777, САУ «Акация» и «Гвоздика».

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«Нанесено поражение живой силе и технике 5-й бригады нацгвардии, 100-й и 125-й бригад теробороны в районах населенного пункта Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества», — указали в ведомстве.

Всего с начала специальной военной операции российские бойцы ликвидировали 560 самолетов, 442 зенитных ракетных комплекса и 7509 орудий артиллерии и минометов противника.

Ранее ВС России нанесли удар по двум украинским бомбардировщикам в Днепропетровской и Николаевской областях. Системы ПВО также сбили пять снарядов HIMARS и 24 беспилотника ВСУ в зоне спецоперации.