Мир 27 декабря 2023, 08:39 ВСУ стали чаще использовать старое советское вооружение Офицер Марочко: командование ВСУ насыщает фронт старым советским вооружением Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/globallookpress

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Командование Вооруженных сил Украины все чаще передает на фронт старое советское оружие. Об этом рассказал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

«На линии боевого соприкосновения все чаще отмечается применение и использование ВФУ морально устаревшего советского оружия», — указал он.

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На позициях ВСУ можно наблюдать гаубицы Д-1 образца 1943 года, Д-44 выпуска 1944 года и даже зенитные орудия КС-19, принятые на вооружение в 1948 году. По словам Марочко, на «танкоопасных» направлениях украинское командование усиливает позиции противотанковыми пушками МТ-12, которое появилось в начале 1960-х годов.

Начальник службы авиации и противовоздушной обороны третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар отметил, что у России много современных дронов. Отечественные войска обладают беспилотниками топовых комплектаций. С ними трудно бороться, признался украинский боец.