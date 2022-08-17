Украинские боевики вновь атаковали Энергодар

Украинские националисты начали вести массированный огонь по Энергодару. Об этом говорится в сообщении военно-гражданской администрации города в Telegram-канале.

«Вооруженные формирования киевского режима открыли массированный огонь по району города Энергодар», — говорится в заявлении ВГА.

Власти рекомендовали жителям оказать необходимую помощь женщинам с детьми и пожилым людям, а также переместиться в безопасное место.

«Информация о местах разрывов снарядов, а также пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры уточняется», — добавили в администрации.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы в Энергодаре задержали двух пособников националистов, помогавших в наведении украинской артиллерии. Полиция сообщила, что оба задержанных трудились на Запорожской атомной электростанции, им грозит пожизненное заключение в тюрьме.

Накануне представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что основной мишенью ВСУ является система охлаждения ЗАЭС. Если им удастся воплотить свои замыслы, то управлять реактором станет невозможно.