Названа основная цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Удары из тяжелого вооружения украинских боевиков для реакторов Запорожской атомной электростанции не страшны. Но основной целью ВСУ стала система охлаждения станции. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что реакторы станции защищают железобетонные стены толщиной в несколько метров. Поэтому им не страшно даже прямое падение самолета. Но опасность есть для системы охлаждения, которая принимает на себя основные удары.

«Несколько десятков выстрелов наносились именно по охлаждающему контору. Он не защищен так, как реактор. Поставлены цели — бить именно по системе охлаждения. В этом случае реактор перегреется и может начаться неуправляемый процесс. Тогда по сути это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор тогда просто рванет», — объяснил Рогов.

Он подчеркнул, что в ходе последнего обстрела один из снарядов упал на расстоянии в несколько десятков метров от бочек с ядерными отходами. Так как площадка открытая, то попадание приведет к выбросу в окружающую среду большого количества опасных веществ.

«Произойдет заражение, выброс. Если говорить простым языком, это будет „грязная бомба“», — подчеркнул Рогов.

Накануне Владимир Рогов заявил, что артиллерийский обстрел Энергодара, Запорожской АЭС, а также других населенных пунктов украинские боевики ведут под камеры иностранных журналистов. Глава администрации предположил, что это попытка боевиков спровоцировать российских военных на ответный удар по городам Никополь и Марганец, где находятся огневые точки ВСУ.