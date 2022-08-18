Украинские боевики повредили здание городской администрации Энергодара

Украинские националисты в ночь на четверг ударили по Энергодару дронами-камикадзе, нанеся повреждения зданию администрации. Об этом сообщила пресс-служба военно-гражданской администрации города.

«Вооруженные формирования Украины в ночное время трижды ударили по Энергодару. Взрывы произошли рядом с гражданской инфраструктурой Третьего микрорайона города и в непосредственной близости от жилых домов», — говорится в заявлении ВГА.

Повреждения получило здание городской администрации, выведена из строя система кондиционирования воздуха. Среди мирных жителей никто не пострадал. Специалисты уже занялись устранением последствий атаки нацистов.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении добиться прекращения боевых действий рядом с Запорожской атомной электростанцией и возвращения ядерного объекта под контроль украинских властей.

Накануне сообщалось, что правоохранители арестовали двух человек в Энергодаре, помогавших координировать огонь украинской артиллерии по жилым секторам.