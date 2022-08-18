США заявили о намерениях добиться прекращения боевых действий рядом с ЗАЭС

США намерены добиться прекращения активных боевых действий рядом с ядерными объектами на Украине и возвращения их под контроль украинских военных. Об этом в беседе с главой МИД Украины заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, написал «Интерфакс».

Представитель США похвалил сотрудников Запорожской атомной электростанции за приверженность обеспечению ядерной безопасности в непростых обстоятельствах.

«США намерены добиться возвращения Украине контроля над ядерными объектами. Нужно прекратить все боевые действия», — заявил Блинкен.

Ранее стало известно, что правоохранительные органы в Энергодаре задержали двух пособников националистов, помогавших в наведении украинской артиллерии. Полиция сообщила, что оба задержанных трудились на Запорожской атомной электростанции, им грозит пожизненное заключение в тюрьме.

Ранее представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что основной мишенью ВСУ является система охлаждения ЗАЭС. Если им удастся воплотить свои замыслы, то управлять реактором станет невозможно.