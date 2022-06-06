Украинские боевики подожгли тонны зерна в хранилищах порта Мариуполя

Отступая из порта Мариуполя, украинские боевики подожгли тонны зерна в хранилище, спасти его не удалось. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Потушить зерно пытались в течение нескольких дней, однако большую часть спасти не удалось. Оно оказалось испорчено и не годится для использования и даже на корм скоту, заявил советник. В хранилищах находилось большое количество кукурузного и пшеничного зерна, речь идет о тоннах продукта, подчеркнул Гагин.

«Противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось Донецкой Народной Республике, чтобы невозможно было его использовать каким-то образом. Тушили его несколько дней, но безуспешно», — заявил Гагин.

Ранее президент России Владимир Путин указал несколько способов вывоза украинского зерна с территории страны. При этом глава государства подчеркнул, что РФ не будет препятствовать транспортировке зерна, если Украина разминирует акваторию Черного моря.