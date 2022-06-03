Путин заявил, что Россия не будет использовать разминированные порты для атак с моря
Путин: Россия не будет использовать разминированные украинские порты для атак с моря
В случае разминирования украинских морских портов Россия не будет пользоваться ими для атак со стороны моря, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Глава государства напомнил, что российская сторона не препятствует вывозу зерна с Украины, минирование портов производили ВСУ.
Путин также заявил, что Россия гарантирует безопасный проход судов с зерном в Черном море, после разминирования портов украинской стороной.