Путин раскрыл самый простой способ вывезти украинское зерно

Президент РФ Владимир Путин назвал блефом заявления о том, что Россия якобы препятствует вывозу зерна с Украины. Вариантов для этого несколько, включая самый простой — снятие санкций с Минска.

Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» отметил, что зерно можно вывезти из порта Бердянск или через территории разных стран. Среди них российский лидер упомянул Белоруссию.

«Украинское зерно можно вывезти через Белоруссию, Румынию, Венгрию, Польшу, но тогда нужно снять санкции с Минска», — сказал он.

Глава государства пояснил, что транспортировка зерна через белорусскую территорию стала бы самым простым путем.

Россия со своей стороны, подчеркнул он, способна поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн.