Украинские националисты утром 18 августа вновь нанесли удар по Донецку. Об этом говорится в сообщении Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.

Нацисты выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров, о пострадавших и разрушениях пока не сообщается.

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что Союзные войска в Донбассе освободили 268 населенных пунктов после начала специальной операции.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный констатировал, что украинские военные оказались в сложном положении на фронте.