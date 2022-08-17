Главком ВСУ заявил о тяжелом положении украинской армии

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный констатировал, что украинские военные оказались в сложном положении на фронте. Об этом он заявил в Telegram-канале.

По его словам, ВС РФ продолжают наступление по всей линии фронта. Ежедневно обстреливаются порядка 700-800 украинских позиций. Для этого российские силы расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов, отметил он. Главнокомандующий ВСУ добавил, что их основные усилия направлены на вытеснение ВСУ из Донецкой области.

«Наиболее напряженная ситуация сейчас на направлении Авдеевка — Пески — Марьинка», — сказано в сообщении.

Тем временем украинские власти заявили о желании уничтожить Крымский мост, который соединяет полуостров с остальной частью России. Об этом намерении в интервью британским журналистам сообщил советник президента Украины Михаил Подоляк.