Союзные войска освободили свыше 260 населенных пунктов в Донбассе

Союзные войска Луганской и Донецкой народных республик в рамках специальной операции по демилитаризации Украины освободили 268 населенных пунктов Донбасса от националистов. Об этом говорится в сводке штаба территориальной обороны ДНР.

Нацистские формирования за сутки обстреливали территорию ДНР из реактивных систем залпового огня «Град», 122-, 152- и 155-миллиметровой ствольной артиллерии, а также 120-миллиметровых минометов, выпустив 389 снарядов. Всего под обстрелы попало 10 населенных пунктов региона.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня уточнило, что украинские боевики повредили 30 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры. В результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли два человека и еще 12 мирных жителей получили ранения.

Ранее глава городской администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что после удара ракетой «Точка-У» погиб житель населенного пункта Пантелеймоновка.