Украинские националисты в ходе атаки на Куйбышевский район Донецка повредили здание детского сада. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По улице Туманяна, 18а (ясли-сад № 221), повреждено 14 оконных блоков», — написал он.

Утром представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что ВСУ атаковали Донецк артиллерийскими снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.

В 14:23 по местному времени в СЦКК зафиксировали очередной обстрел Донецка. Нацисты веди огонь со стороны населенного пункта Марьинка.

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщал, что 15 августа погибли трое мирных жителей ДНР, написал RT.

Кроме того, украинские войска нанесли удар по городу Энергодар в Запорожской области, повредив церковь и пять жилых домов. Информации о пострадавших и жертвах не поступало.