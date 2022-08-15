Украинские боевики обстреляли церковь в Запорожской области

Украинские националисты ударили по поселку Ивановка в Васильевском районе Запорожской области, под огонь попали церковь и жилые дома. Об этом говорится в заявлении пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара.

Всего нацисты выпустили 15 артиллерийских снарядов, под огонь попали церковь и пять жилых домов. Информации о пострадавших не поступало.

Накануне фашисты атаковали жилой район в Энергодаре рядом с Запорожской АЭС, сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. При атаке ВСУ погиб один мирный житель, выгуливавший на улице собаку, а также осколочные ранения получила девушка, писал RT.

Бывший депутат Рады Илья Кива сообщал, что власти Украины готовятся к атаке на Запорожскую АЭС с целью подорвать ее. По его информации, к этой задаче привлекут сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины.

ЗАЭС после начала специальной операции РФ по защите мирного населения Донбасса перешла под контроль российских войск. В Минобороны объяснили, что эта мера необходима для недопущения утечек ядерных отходов на станции.