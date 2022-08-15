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    15 августа 2022, 12:33

    Число жертв при обстреле Донецка увеличилось до трех

    Штаб ТерО ДНР сообщил о трех погибших после обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка

    Максим Зинкин

    Украинские националисты атаковали Куйбышевский район Донецка, три человека погибли. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

    «В результате обстрела ВФУ в Куйбышевском районе Донецка число погибших возросло до трех человек», — говорится в заявлении штаба.

    Мирных жителей Донецка попросили беречь себя и родных, а также не выходить из дома без лишней надобности.

    Нацисты нанесли ракетный удар по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка утром 15 августа, применив четыре снаряда калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, писал RT.

    Помимо этого, фашисты атаковали город Энергодар в Запорожской области, повредив пять жилых домов и церковь. Информации о пострадавших не поступало.

    Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко ранее показал видео с уничтожением позиций националистов под Авдеевкой. ВСУ рассчитывали захватить точку под мостом, но их настигли снаряды российской артиллерии.