Украинские националисты атаковали Куйбышевский район Донецка, три человека погибли. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела ВФУ в Куйбышевском районе Донецка число погибших возросло до трех человек», — говорится в заявлении штаба.

Мирных жителей Донецка попросили беречь себя и родных, а также не выходить из дома без лишней надобности.

Нацисты нанесли ракетный удар по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка утром 15 августа, применив четыре снаряда калибром 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, писал RT.

Помимо этого, фашисты атаковали город Энергодар в Запорожской области, повредив пять жилых домов и церковь. Информации о пострадавших не поступало.

Военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко ранее показал видео с уничтожением позиций националистов под Авдеевкой. ВСУ рассчитывали захватить точку под мостом, но их настигли снаряды российской артиллерии.