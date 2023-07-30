Спецоперация 30 июля 2023, 09:06 Украинские боевики обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку, Ясиноватой и Макеевке 17 снарядов за 10 минут Pxhere

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Вооруженные силы Украины утром 30 июля обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район. Боевики выпустили 17 снарядов за 10 минут, сообщили в Telegram-канале СЦКК ДНР

Боевики стреляли снарядами 155-милимитрового и 152-милиметрового калибра, было указано в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.

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Накануне, 29 июля, два человека пострадали при обстреле Кировского района Донецка. Снаряд ВСУ также попал в квартиру в Куйбышевском районе, начался пожар. ВСУ дважды обстреляли город с начала суток.

Ранее ВСУ ночью безуспешно попытались атаковать Крым 25 беспилотниками.