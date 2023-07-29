29 июля 2023, 21:18
Два человека пострадали при обстреле Кировского района Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Кировского района пострадали два человека
Два человека получили ранения при обстреле Кировского района Донецка со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале написал мэр горда Алексей Кулемзин.
«По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова пострадали два человека», — сообщил глава города.
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Кулемзин добавил, что данные уточняются.
Ранее глава города заявлял, что снаряд ВСУ попал в квартиру в Куйбышевском районе, начался пожар.
Украинские боевики вновь атаковали Курскую область, под огнем оказался поселок Теткино. Зафиксировано 11 прилетов, один из снарядов попал в жилой дом. В результате атаки ВСУ поселок остался без света — удары повредили линии электропередачи. Два дня назад украинские военные обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области.
Накануне ВСУ выпустили по Белгородской области 42 снаряда. Под удар попали село Журавлевка, поселок Ленинский в Шебекинском городском округе и автомобильный пункт пропуска «Шебекино».
ВСУ
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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