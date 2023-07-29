Происшествия 29 июля 2023, 21:18 Два человека пострадали при обстреле Кировского района Донецка Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Кировского района пострадали два человека РИА «Новости»

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Два человека получили ранения при обстреле Кировского района Донецка со стороны Украины. Об этом в Telegram-канале написал мэр горда Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, в результате обстрела Кировского района по улице Бирюзова пострадали два человека», — сообщил глава города.

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Кулемзин добавил, что данные уточняются.

Ранее глава города заявлял, что снаряд ВСУ попал в квартиру в Куйбышевском районе, начался пожар.

Украинские боевики вновь атаковали Курскую область, под огнем оказался поселок Теткино. Зафиксировано 11 прилетов, один из снарядов попал в жилой дом. В результате атаки ВСУ поселок остался без света — удары повредили линии электропередачи. Два дня назад украинские военные обстреляли хутор Олешня в Суджанском районе Курской области.

Накануне ВСУ выпустили по Белгородской области 42 снаряда. Под удар попали село Журавлевка, поселок Ленинский в Шебекинском городском округе и автомобильный пункт пропуска «Шебекино».