Украинские военнослужащие атаковали село Хорошее в Луганской Народной республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нацисты выпустили три ракеты из ракетной системы залпового огня HIMARS.

Армия Украины получила установки HIMARS от США для ударов по мирному населению Донбасса, всего им отправили 12 систем, который бьют на расстояние до 80 километров.

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что американские власти пока не рассматривают варианта передачи ВСУ более дальнобойных снарядов.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич пообещал, что ВС РФ уничтожат всю ввезенную на Украину западную военную технику.