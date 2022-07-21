Россия уничтожит все ввозимое на Украину западное вооружение

Россия уничтожит все оружие, которое Украине поставляет Запад. Это необходимо, чтобы предотвратить использование вооружения для обстрелов жилых кварталов.

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на совещании постсовета организации обратил внимание, что страны НАТО продолжают военные поставки на Украину. Его слова привело РИА «Новости».

«Примечательны „утечки“ в СМИ данных о решении направить в Эстонию американские РСЗО HIMARS и дальнобойные снаряды к ним на общую сумму 500 миллионов долларов», — сказал Лукашевич.

Дипломат подчеркнул, что у России есть понимание, где в итоге окажется указанная военная техника. Ее перемещение внимательно отслеживают.

«Подтверждаем: ввозимые на Украину западные вооружения будут уничтожаться, чтобы исключить возможность использования их для обстрелов жилых кварталов», — отметил Лукашевич.

На уровне Минобороны РФ уже поступили все необходимые указания.