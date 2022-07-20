США передали Украине еще 12 единиц РСЗО HIMARS

США совместно со странами-союзниками подготовили для передачи Украине более 20 единиц ракетных систем залпового огня HIMARS, из которых 12 уже находятся в процессе отправки. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление сделал официальный представитель Минобороны США на брифинге.

Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что речь идет о системах с дальностью действия до 80 километров.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут четыре новые установки HIMARS. Он подчеркнул, что о поставках объявят на этой неделе.