facebook_pixel
    20 июля 2022, 20:30

    США передали Украине еще 12 единиц РСЗО HIMARS

    Пентагон: США отправили на Украину 12 из 20 единиц РСЗО HIMARS

    Анатолий Минкин

    США совместно со странами-союзниками подготовили для передачи Украине более 20 единиц ракетных систем залпового огня HIMARS, из которых 12 уже находятся в процессе отправки. Как сообщило РИА «Новости», такое заявление сделал официальный представитель Минобороны США на брифинге.

    США передали Украине еще 12 единиц РСЗО HIMARS

    Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что речь идет о системах с дальностью действия до 80 километров.

    Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что в новый пакет военной помощи для Украины войдут четыре новые установки HIMARS. Он подчеркнул, что о поставках объявят на этой неделе.