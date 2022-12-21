Эксклюзив 21 декабря 2022, 18:29 Украине наплевать на все, кроме денег. Эксперт объяснил значение Артемовска для ВСУ Политолог Михайлов: ВСУ будут держаться в Артемовске до последнего, причина — в деньгах РИА «Новости»

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В Сети активно распространяют информацию о визите в Артемовск президента Украины Владимир Зеленского. На фоне этого можно говорить о том, что ВСУ будут всеми силами стараться удержать за собой этот город, не жалея личный состав. Что касается мирного населения — его украинские военные не берегли никогда. И доказывают это в очередной раз, располагая огневые точки в жилых домах, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов.

«Конечно, ВСУ готовятся серьезно защищать Артемовск. Мы уже слышали, как они умеют „защищаться“. В том же Мариуполе они прикрывались мирными гражданами. Артемовск — не исключение. Под прикрытием мирных граждан, в квартирах мирных граждан организуют огневые точки. На мой взгляд, им не жалко свое население, они понимают, что это население уже фактически не их», — подчеркнул политолог.

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Михайлов выразил уверенность, что ВСУ совершенно не волнует, сколько гражданских может погибнуть в Артемовске. Для них главная цель не в защите людей, а в том, чтобы нанести урон российским подразделениям, создать впечатление, что они достойно сражаются.

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«Почему это происходит? Неслучайно в СМИ и Telegram-каналах прозвучала информация, что Зеленский посетил Артемовск, почти окруженный. Показал, что вот он — со своей нацией, «поддержал» и тут же уехал — улетел за деньгами в Вашингтон. Именно поэтому город будут защищать до последнего украинца, потому что Украине нужны деньги, огромные средства, которые сейчас выделяет конгресс США», — сказал собеседник «360».

Эксперт подчеркнул, что российские военные справятся с поставленными боевыми задачами, сохраняя личный состав. Отдельно он обратил внимание на информацию о сдаче в плен шести украинских военных. По мнению эксперта, такие данные надо обнародовать чаще, чтобы оказывать в том числе и информационное воздействие на противника.