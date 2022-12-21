Мир 21 декабря 2022, 00:23 Военного с эмблемой дивизии СС заметили на встрече с Зеленским Соцсети

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Артемовск (украинское название — Бахмут). После визита замглавы Минобороны страны Анна Маляр опубликовала опубликовала фотографию, на которой оказался боец ВСУ с эмблемой дивизии СС на форме.

Кадры с поездки Маляр выложила на своей странице в соцсети. На один из снимков попал украинский военнослужащий, на форме которого изображена интерпретация эмблемы дивизии СС «Мертвая голова»*.

Реклама

Подобные эмблемы уже не первый раз замечают на форме военных ВСУ. В сентябре фотографию с солдатами разместил президент Украины Владимир Зеленский. На форме бойца также оказалась нацистская символика. Спустя некоторое время сообщение со снимком удалили.

Реклама

О визите Зеленского в Артемовск ранее написали украинские СМИ. Цель поездки они не раскрыли. Президент называл этот город самой горячей точкой на всей территории ведения боевых действий. Российский предприниматель Евгений Пригожин предложил украинскому лидеру встретиться в городе. По словам бизнесмена, ответа от Зеленского он так и не получил.

*Информация опубликована в информационных целях и имеет целью осуждение нацизма в любых формах и проявлениях.