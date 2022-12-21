Мир 21 декабря 2022, 13:58 «Дай миллион, дай миллион!» Зачем Зеленский прилетел в США Политолог Светов: темой встречи президента США Байдена и Зеленского будет оружие freepik

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Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с американским коллегой Джо Байденом и конгрессменами. Цель главы киевского режима прежняя: просить денег, оружия и снова денег. США не откажут своему подчиненному, тем более что менять его они пока не намерены.

Визит в США

Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон. Переговоры украинского и американского лидеров пройдут в Белом доме 21 декабря. Они обсудят прогнозы развития боевых действий и обучение украинских офицеров.

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Также Зеленский планирует выступить на совместной сессии обеих палат конгресса и, конечно, попросить о новой финансовой помощи. Аналитики предполагают, что Байден передаст Украине 1,8 миллиарда долларов в качестве поддержки в области безопасности.

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Нынешний визит в Соединенные Штаты — первая официальная заграничная поездка президента Украины с начала российской спецоперации. Зато его жена Елена Зеленская еще летом успела посетить США, выставить себя на посмешище и попросить у конгресса системы противовоздушной обороны.

«Хорошие пуговички!» — заметил президент США Джо Байден / Twitter

Менять Зеленского не станут

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» предположил, что основной темой встречи президентов США и Украины будет оружие. Особенно если ВСУ все-таки готовят наступление, о котором они говорили.

Кроме того, американский министр обороны до сих пор не подписал соглашение о передаче украинским войскам зенитно-ракетных комплексов Patriot, напомнил политолог. Возможно, обговорят и какие-то стратегические вопросы.

Позволю себе допустить заговорщическую версию: может, все-таки будет обсуждаться вопрос замены или какая-то перекомбинация украинского руководства между главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским. Юрий Светов

Однако эта идея вызывает скептицизм, подчеркнул Светов. Недавний визит Зеленского в охваченный боями Артемовск показал, что украинский лидер старается утвердить себя именно как верховного главнокомандующего.

«Не для этого накачивали образ Зеленского, создавали его перед всем миром — вспомните, как он выступал по видеосвязи перед главами ЕС, на саммите „Большой двадцатки“, — чтобы потом от этого отказаться», — пояснил политолог.

Награждение главкома ВСУ Валерия Залужного / пресс-служба президента Украины

Деньги для Украины найдутся

Пока предела денежных суммам, которые США готовы передавать Украине, нет, считает Светов. Если посмотреть на общие показатели помощи, то ясно, что она исчисляется многими миллиардами.

«Соединенные Штаты сейчас приняли новый бюджет — 880 миллиардов долларов. Хотя сумма, которую они назвали для помощи Украине, очень маленькая, думаю, они по другим статьям найдут больше. Тем более что нынешнему составу конгресса осталось работать 10 дней», — напомнил собеседник «360».

По мнению политолога, деятельность Зеленского выглядит для американского руководства достаточно успешной: половина Донбасса до сих пор в руках украинцев. Но поражение критической инфраструктуры Украины стало уязвимой точкой.

Вояка не нужен Западу

Многие высокопоставленные американские законодатели и чиновники признались, что прибытие Зеленского в США — большая неожиданность. Администрация Байдена готовила встречу тайно, о ней до последнего момента ничего не было известно.

Зато рядовые американцы высмеяли визит украинского президента. Зеленского называли попрошайкой и заподозрили, что он приехал выбирать себе новые апартаменты или паспорт Соединенных Штатов.

Местные политологи тоже обсуждают версию о замене президента Украины на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Его поддерживают армия и простые украинцы, а главное — он вполне может согласиться на переговоры с Москвой.

Но член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько согласился, что Западу нет смысла менять Зеленского, который послушно выполняет все приказы, на брутального военного. Проще выбрать молодого политика с хорошей для заокеанских партнеров репутацией.