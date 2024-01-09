Спецоперация 09 января 2024, 09:25 Резкий всплеск обморожений среди бойцов ВСУ заметили в зоне СВО Офицер Марочко: количество обмороженных украинских боевиков растет в зоне СВО Министерство обороны Украины

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Из-за плохого качества одежды и отсутствия нормального обогрева на линии боевого соприкосновения участились случаи обморожения среди украинских боевиков. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники.

В зоне проведения специальной военной операции установилась стабильная минусовая температура. Также наблюдается высокая влажность. В совокупности с плохим обеспечением боевики Вооруженных сил Украины страдают от обморожений.

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«Отсутствие возможности на многих участках правильно организовать смену для обогрева личного состава, плохое качество форменной одежды <…> привели к резкому всплеску обморожений у личного состава ВФУ», — указал он.

Из-за несвоевременного оказания медицинской помощи примерно у 35% обмороженных боевиков ВСУ диагностируют третью и четвертую стадии. В этой ситуации им необходимо оперативное вмешательство для удаления омертвевшей кожи и ампутаций конечностей, добавил Марочко.

Бойцы ВСУ пожаловались на нехватку оружия и общую усталость. По словам одного украинского солдата, участники сражений испытывают истощение.