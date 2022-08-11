Преступные приказы киевского режима в отношении ударов по Запорожской атомной электростанции толкают мир на грань ядерной катастрофы. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ОНН Василий Небензя.

Россия собрала неформальную встречу членов Совета безопасности ООН по вопросу ситуации вокруг Запорожской АЭС. Заседание открыл представитель России. Небензя акцентировал внимание собравшихся на угрозе, которая исходит со стороны Украины.

Постперед отметил, что на данный момент радиационный фон в районе атомной станции находится в норме, но все может измениться, если Украина продолжит обстрелы ядерного объекта. В случае ядерной катастрофы вся ответственность ляжет на спонсоров Украины, заявил Небензя.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси не увидел «немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Однако он подчеркнул, что любые военные действия в отношении ЗАЭС, угрожающие ядерной безопасности региона, должны прекратиться.