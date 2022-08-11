Глава МАГАТЭ не увидел «немедленной угрозы» ядерной безопасности на Запорожской АЭС

«Немедленная угроза» ядерной безопасности на Запорожской АЭС на данный момент отсутствует. Об этом заявил глава МАГАТЭ.

Генеральный директор организации Рафаэль Гросси подчеркнул, что не видит непосредственной угрозы ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции, сообщил ТАСС. Он добавил, что в вопросе этой станции агентство намерено прагматично сотрудничать с Россией и Украиной. По словам Гросси, нужно прекратить любые боевые действия, которые могут угрожать безопасности Запорожской АЭС.

Представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обстрела ВСУ у изотопного хранилища электростанции упали три снаряда. Он добавил, что специалистам АЭС дали указание перейти в защищенные помещения.

Ранее Рогов сообщил, что российские системы ПВО отразили украинские атаки ночью и утром 11 августа. ВСУ пытались атаковать Энергодар, где находится Запорожская АЭС.