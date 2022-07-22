Украина согласилась поделиться зерном. Но переговоры для нее оказались провальными
Политолог Михайлов: Украине невыгодно подписание соглашения о вывозе зерна
Украина, по данным СМИ, согласилась частично разминировать порты в Черном море для перевозки зерна, официально о решении должны объявить уже 22 июля. Однако это вынужденная мера, украинские власти пошли на данный шаг из-за интересов Запада. Такое мнение высказал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Далее — его прямая речь.
Решение Украины о частичном разминировании портов юга страны продиктовано заключенным соглашением, по которому Турция является гарантом обеспечительных мер по вывозу зерна. Это вынужденное решение для Украины.
Сами переговоры, на мой взгляд, были невыгодными для самой Украины. Она хотела получить от переговорного процесса по вывозу зерна гораздо больше. Она играла на этом, увеличивала [в своих заявлениях] в разы наличие зерна, [говорила] о миллионах тонн, которых не существует. В любом случае переговоры состоялись, украинское зерно несколько разрядит обстановку, но ненадолго. Сейчас происходит выполнение обязательств.
Обязательства эти у Украины выполняются только потому, что в этом заинтересованы страны Запада
Дальнейшие отношения Украины и Запада
Хотел бы отметить, что в ближайшем будущем Украина будет выказывать все больше недовольства действиям западных партнеров, я имею в виду не США, а Европейский союз. Потому что на европейских лидеров давят уже собственные элиты. Неслучайно мы увидели в СМИ информацию о том, что ЕС решил снять санкции с поставок авиадеталей.
Европа уже начинает проседать от своих же санкций. Параллельно вводя новые санкции, пытается облегчить старые
На тех же самолетах летают люди и в Европу. Некоторые правительства сейчас усилили выдачу россиянам виз, через другие страны россияне везут деньги туда же — в Европу.
Я хотел бы отметить, что Украину, на мой взгляд, в итоге через определенное время принудят к подписанию всех договоренностей, на которых настаивает Россия
Но только сейчас Украина будет вынуждена выполнить еще большие требования, гораздо более сильные, чем те, что предлагались в начале и на которые Украина не пошла, а фактически обманывала Россию, затягивая переговорный процесс.