Украина согласилась поделиться зерном. Но переговоры для нее оказались провальными

Украина, по данным СМИ, согласилась частично разминировать порты в Черном море для перевозки зерна, официально о решении должны объявить уже 22 июля. Однако это вынужденная мера, украинские власти пошли на данный шаг из-за интересов Запада. Такое мнение высказал «360» политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Решение Украины о частичном разминировании портов юга страны продиктовано заключенным соглашением, по которому Турция является гарантом обеспечительных мер по вывозу зерна. Это вынужденное решение для Украины.

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Сами переговоры, на мой взгляд, были невыгодными для самой Украины. Она хотела получить от переговорного процесса по вывозу зерна гораздо больше. Она играла на этом, увеличивала [в своих заявлениях] в разы наличие зерна, [говорила] о миллионах тонн, которых не существует. В любом случае переговоры состоялись, украинское зерно несколько разрядит обстановку, но ненадолго. Сейчас происходит выполнение обязательств.

Обязательства эти у Украины выполняются только потому, что в этом заинтересованы страны Запада

Дальнейшие отношения Украины и Запада

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Хотел бы отметить, что в ближайшем будущем Украина будет выказывать все больше недовольства действиям западных партнеров, я имею в виду не США, а Европейский союз. Потому что на европейских лидеров давят уже собственные элиты. Неслучайно мы увидели в СМИ информацию о том, что ЕС решил снять санкции с поставок авиадеталей.

Европа уже начинает проседать от своих же санкций. Параллельно вводя новые санкции, пытается облегчить старые

На тех же самолетах летают люди и в Европу. Некоторые правительства сейчас усилили выдачу россиянам виз, через другие страны россияне везут деньги туда же — в Европу.

Я хотел бы отметить, что Украину, на мой взгляд, в итоге через определенное время принудят к подписанию всех договоренностей, на которых настаивает Россия

Но только сейчас Украина будет вынуждена выполнить еще большие требования, гораздо более сильные, чем те, что предлагались в начале и на которые Украина не пошла, а фактически обманывала Россию, затягивая переговорный процесс.