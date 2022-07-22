Украина согласилась частично разминировать порты в Черном море — СМИ
The New York Times: Украина согласилась частично разминировать порты в Черном море
Украинские военные разминируют часть портов в Черном море ради вывоза зерна. Об этом сообщила американская газета The New York Times.
По данным источника, разминирование пройдет в рамках соглашения по вывозу зерна. При этом выход судов до международных вод пройдет под контролем береговой охраны ВСУ и флота.
Турция выступит гарантом того, что в направляющихся на Украину кораблях не перевезут оружие, отметило издание.
Накануне сообщалось, что экспорт украинского зерна организуют через три порта: «Черноморск», «Южный» и «Одесса». Член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров подчеркнул, что зерно смогут приобрести все желающие.
Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана заявляла, что документ по вывозу зерна с Украины подпишут 22 июля.