Украинские военные разминируют часть портов в Черном море ради вывоза зерна. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

По данным источника, разминирование пройдет в рамках соглашения по вывозу зерна. При этом выход судов до международных вод пройдет под контролем береговой охраны ВСУ и флота.

Турция выступит гарантом того, что в направляющихся на Украину кораблях не перевезут оружие, отметило издание.

Накануне сообщалось, что экспорт украинского зерна организуют через три порта: «Черноморск», «Южный» и «Одесса». Член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров подчеркнул, что зерно смогут приобрести все желающие.

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана заявляла, что документ по вывозу зерна с Украины подпишут 22 июля.