ЕС снял ряд авиационных санкций с России

Седьмой пакет санкций Евросоюза отменил запрет на поставку Россией отдельных товаров и услуг для авиации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В нем говорится, что на такой шаг Евросоюз пошел, потому что этого «требуют международные стандарты авиабезопасности ИКАО». При этом седьмой пакет санкций ЕС ввел запрет на экспорт из РФ золота, а также расширил черный список ЕС.

«Новый пакет по уточнению и настройке санкций будет включать запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, включая ювелирные украшения», — сказано в документе.

При этом Евросоюз расширил черный список физических и юридических лиц, а также перечень запрещенных к поставкам в Россию товаров и технологий двойного назначения.

Юридические детали нового пакета санкций станут известны позже. Полный текст постановления и приложений появится в Официальном журнале ЕС.