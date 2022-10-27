Украина признала сложность ситуации на Херсонском направлении | 360°

Спецоперация 27 октября 2022, 00:21 Украина признала сложность ситуации на Херсонском направлении Арестович признал смену вектора на Херсонском направлении в неприятную для Украины сторону РИА "Новости"

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Ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную сторону для украинских военных в связи с увеличением группировки российских войск. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

По его словам, только за последнее время на этот участок перебросили дополнительно еще шесть батальонно-тактических групп. Таким образом общее число военных объединений российских войск выросло до 30 или выше.

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«Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — заявил Арестович.

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О замедлении наступления украинских войск на юге ранее заявил министр обороны страны Алексей Резников. Он пояснил, что сказываются погодные условия и серьезная обороны российской армии. При этом он подчеркнул, что ВСУ составили план по освобождению Херсона и планируют его реализовать до наступления зимы.

Но, судя по отчетам Минобороны России, план украинским боевикам воплотить в жизнь станет очень сложно. Официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков уже не первый день в ходе брифингов сообщает о провальных попытках ВСУ пройти линию обороны.

В среду, 26 октября, он рассказал, что две тактические группы украинских военных пытались прорваться к селам Ищенка, Брускинское, Кошара и поселку Пятихатки. Но их отбросили на первоначальные позиции российские войска. В ходе боев украинские военные не досчитались 125 человек личного состава, семи бронированных машин и 13 автомобилей.