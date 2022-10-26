Российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ на севере Херсонской области | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 19:42 Российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ на севере Херсонской области Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил об отбитых атаках ВСУ на севере региона РИА "Новости"

Читать 360tv в

Группа украинских боевиков составом до четырех батальонно-тактических групп в течение суток пыталась пройти от села Давыдов Брод в сторону села Ищенка, но все их атаки отбили российские военные. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Он подчеркнул, что линию обороны удержали части Воздушно-десантных войск при артиллерийской поддержке 42-й мотострелковой дивизии.

Реклама

Стремоусов подчеркнул, что украинские боевики вернулись на свои рубежи с потерями в личном составе и бронетехнике, включая два танка.

Реклама

О провальных попытках украинских военных пройти через линию обороны в Херсонской области на Николаево-Криворожском направлении 26 октября сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что тактические группы украинских боевиков пытались пройти к селам Ищенка, Брускинское, Кошара и поселку Пятихатки, но их отбросили назад российские войска.

Представитель Минобороны добавил, что ВСУ потеряли до 125 человек личного состава, семь бронированных машин и 13 автомобилей.