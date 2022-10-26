Минобороны Украины признало замедление хода операции на юге | 360°

Спецоперация 26 октября 2022, 12:33 Минобороны Украины признало замедление хода операции на юге Министр обороны Резников заявил о замедлении наступления ВСУ на юге РИА "Новости"

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Погодные условия и серьезная оборона российских военных замедлили контрнаступление ВСУ на юге страны. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он пояснил, что сама операция состояла из трех этапов. На первом предполагалась остановка продвижения российских войск, второй должен был ознаменовать собой стабилизацию линии фронта, третий — начало контрнаступления и отвоевывание занятых территорий.

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С последней частью плана начались проблемы — и украинские войска существенно замедлились из-за ответных действий российской армии. По словам Резникова, он рассчитывает завершить наступление на юге Украины до наступления зимы.

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«У нас есть реалистичный план по освобождению Херсона и других занятых российскими войсками территорий», — заявил Резников.

Накануне заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация на линии соприкосновения не изменилась, а все попытки украинских боевиков прорвать оборону провалились. Он подчеркнул, что ВСУ в ходе атак на позиции российских войск несут большие потери.