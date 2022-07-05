Украина признала ложь об установке своего флага на острове Змеином

Украинские военные не устанавливали флаг своей страны на острове Змеиный. Стяг просто бросили на землю с вертолета, заявила руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк.

«Флаг был доставлен на остров с помощью вертолета. Подождет до прибытия войск, а потом будет развеваться», — сообщила Гуменюк в интервью телеканалу CNN.

Она добавила, что ее ранее озвученные слова о поднятии украинского флага на острове стоит воспринимать метафорически. Руководитель пресс-центра подчеркнула, что на Змеином никто не высаживался.

«Кто будет устанавливать его, поднимать?» — задалась она вопросом.

В конце июня Минобороны России сообщило о выводе гарнизона с острова. Такое решение назвали жестом доброй воли. Россия показала, что не намерена мешать усилиям ООН организовать вывоз сельскохозяйственной продукции с Украины. При этом в Госдуме подчеркнули, что остров продолжает контролироваться флотом Воздушно-космических сил России. По мнению экспертов, Змеиный позволял Украине шантажировать Запад поставками зерна, но Россия прервала эту игру.