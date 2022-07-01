Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме

Остров Змеиный в Черном море продолжает контролироваться флотом Воздушно-космических сил России. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

«Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — сказал Черняк РИА «Новости».

Он отметил, что после передачи Украине реактивной и ствольной артиллерии стран Запада в целях сохранения жизней военных была проведена успешная операция по отходу с острова.

«Тактика в ходе боевых действий может быть разной. В ходе спецоперации Россия прежде всего думает о сохранении жизни своих бойцов», — подчеркнул депутат.

По его словам, теперь мировое сообщество не сможет обвинить Россию в том, что она создает искусственный голод, занимаясь блокировкой судов из портов Украины.

Минобороны РФ 30 июня сообщило, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный.