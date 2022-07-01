facebook_pixel
    01 июля 2022, 09:53

    Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме

    Депутат Госдумы Черняк: остров Змеиный остается под контролем России

    Александр Иванов

    Остров Змеиный в Черном море продолжает контролироваться флотом Воздушно-космических сил России. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

    Остров Змеиный остается под контролем России, заявили в Госдуме

    «Наши бойцы из сил специальных операций Вооруженных сил РФ освободили остров Змеиный от украинских националистов, отбили несколько атак, попыток высадки украинского десанта, сбили значительное количество авиации и дронов. Далее остров становится под контроль наших ракет, флота и ВКС», — сказал Черняк РИА «Новости».

    Он отметил, что после передачи Украине реактивной и ствольной артиллерии стран Запада в целях сохранения жизней военных была проведена успешная операция по отходу с острова.

    «Тактика в ходе боевых действий может быть разной. В ходе спецоперации Россия прежде всего думает о сохранении жизни своих бойцов», — подчеркнул депутат.

    По его словам, теперь мировое сообщество не сможет обвинить Россию в том, что она создает искусственный голод, занимаясь блокировкой судов из портов Украины.

    Минобороны РФ 30 июня сообщило, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела гарнизон с острова Змеиный.