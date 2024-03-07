Спецоперация 07 марта 2024, 04:15 Украина перешла к тактике запуска водных дронов «стаями» Военный эксперт Дандыкин: ВСУ стали запускать водные дроны «стаями» РИА «Новости»

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ВСУ изменили тактику проведения операций на Черном море и стали запускать водные дроны «стаями». Об этом Ura.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, Украина рассматривает применение безэкипажных катеров в качестве основной модели боевых действий в Черном море.

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«„Стаями“ нападать стали. Не меньше десятка было. Чем больше катер, тем больше он может переносить [взрывчатки]. Есть варианты разного размера, в том числе подводные. Это вызовы, на которые надо отвечать», — сказал специалист.

Ранее средства противовоздушной обороны России уничтожили две украинские ракеты над Черным морем. Как уточнили в Минобороны РФ, ВСУ пытались атаковать российские территории с помощью двух авиационных управляемых ракет.

Также военные перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника над Черным морем.