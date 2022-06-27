Украина отказалась от некоторых ядерных соглашений с Россией

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины объявила о прекращении действия ряда соглашений с Россией, сообщил ТАСС со ссылкой на страницу ведомства в соцсетях.

«Государственная инспекция ядерного регулирования Украины прекращает действие международных договоров, касающихся сотрудничества стран в сфере ядерной безопасности», — сообщили в ведомстве.

В частности, страна отказалась от обмена информацией и сотрудничества в сфере регулирования безопасности при использовании ядерной энергии в мирных целях.

Владимир Путин заявил на ПМЭФ, что Россия никому не угрожает ядерным оружием. Однако другие страны должны знать, что оно есть — для защиты суверенитета. Тем временем президенту США Джо Байдену посоветовали обратить внимание на возобновление ядерной сделки с Ираном.