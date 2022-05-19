Экс-генсек НАТО призвал Байдена не забывать о ядерной программе Ирана

Президенту США Джо Байдену следует постараться возобновить ядерную сделку с Ираном. Об этом в статье The Washington Post заявили экс-генсек НАТО Хавьер Солано и бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

«Если мы не сможем вернуть ядерную сделку 2015 года в нужное русло, нас ждет новый конфликт с Тегераном», — предупредили они.

Белый дом быстро отреагировал на происходящее на Украине и так же оперативно ему предстоит не допустить превращение Ирана в ядерное государство. Сделка «застряла в политической трясине» — американская администрация хочет включить в соглашение вопросы, не связанные с ядерной программой, а иранская потеряла к нему интерес и сейчас занята успехами по продаже нефти.

По словам авторов статьи, европейцы поддержали дипломатические усилия президента Барака Обамы в Иране, протестовали против выхода Дональда Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий и снова оказались в авангарде дипломатических усилий, направленных на то, чтобы положить конец ядерному кризису с Ираном и избежать новой катастрофической войны на Ближнем Востоке. По этой причине бездействие Джо Байдена вызывает недоумение.