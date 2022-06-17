Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием

Россия никому не угрожает ядерным оружием. Однако все должны знать: страна применит его для защиты суверенитета. Об этом на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передал ТАСС.

Российского лидера спросили, насколько обоснованы заявления чиновников на Западе об угрозе начала ядерной войны. Путин заявил, что в России слышат подобную риторику.

«Мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть и что мы будем применять для защиты нашего суверенитета. Это очевидные вещи», — заявил президент РФ.

Глава государства отметил, что такие высказывания то и дело звучат от безответственных политиков на высоком уровне.

«Первые лица разглагольствуют что-то по этому поводу. А мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, сразу цепляют за это и говорят: вот, Россия угрожает», — сказал Путин.

Президент РФ также заявил, что США «назначили себя представителями Господа Бога на Земле». Однако рано или поздно мир вернется к пониманию, что нужно действовать в рамках международного права, а не жить не по придуманным кем-то правилам, отметил российский лидер.